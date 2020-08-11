Москва, 11 августа, 2020, 23:13 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 11 августа в оперативном штабе столицы.

Mos.ru В инфекционной больнице

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, всего в столице выявлено уже 248 922 случая заражения коронавирусом, в том числе 694 — за последние сутки. Скончались 4611 пациентов с COVID-19, более 191 тысячи человек излечились и были выписаны из больниц.