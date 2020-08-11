Минск, 11 августа, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Около перекрытой минской милицией станции метро «Пушкинская» проходят задержания граждан с белыми ленточками на запястье — отличительным знаком противников бессменного правления Александра Лукашенко. Вечером 11 августа они снова вышли на акции ненасильственного протеста.

ИА REGNUM Сотрудники полиции рядом с местом гибели протестующего. Минск

Автомобилисты, видя группы людей, подают звуковые сигналы. В ответ они получают знаки приветствия, одобрительные возгласы и аплодисменты.

На многих автомобилях закреплены белые ленты. Водители обмениваются с прохожими жестами — поднятый вверх сжатый кулак (знак продолжения борьбы и солидарности) или два пальца (знак победы).

Поздно вечером 10 августа в Минске около станции метро «Пушкинская» погиб протестующий, пытавшийся защищать баррикаду. Он неудачно попытался метнуть в сторону наступавшего ОМОНа нечто вроде взрывного устройства и погиб от полученных ранений.

Утром 11 августа прохожие стали возлагать цветы близ места гибели. Ими богато украшены не только ограждения на перекрёстке улицы Притыцкого с проспектом Дзержинского, но и разделительная полоса на проезжей части.

Станция метро «Пушкинская», как и многие другие станции Минского метрополитена, перекрыта без внятных рациональных объяснений, что снова создаёт транспортный коллапс и вызывает возмущение жителей города. Власти стремятся не допустить прибытия в центр граждан, которые всё равно туда прибывают на велосипедах и пешком через дворовые территории.

До вечера одетые в камуфляж и чёрную униформу без опознавательных знаков не проявляли признаков агрессии. Затем начались задержания прохожих.

Кто отдал заведомо преступный приказ — неизвестно. Также неизвестно, являются ли экипированные боевики сотрудниками правоохранительных органов — на вопросы прессы они не отвечают. Однако их действия прикрывают патрульные машины ГАИ, что позволяет предположить принадлежность агрессоров к «правоохранительным» органам.

В это же время массовые акции протеста проходят в десятках других населённых пунктов Белоруссии, включая областные и районные центры.

Власти постсоветской республики пытаются представить протестующих против тирании пьяными подростками и хулиганами, которых подбивают на «массовые беспорядки» уголовники и прибывшие из России «подстрекатели», которыми, в свою очередь, «кукловодят» (как выражаются в пресс-службе президента Белоруссии) некие силы из-за рубежа.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей упрекнул западных коллег в непонимании происходящего в постсоветской республике, выразив готовность «представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа».

До 9 августа официальный Минск обвинял в попытках такого «вмешательства» Россию, а после голосования обвинения в том же Лукашенко адресовал Чехии, Польше и Британии.