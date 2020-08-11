Минск, 11 августа, 2020, 21:29 — ИА Регнум. В Минске 11 августа на улице Притыцкого, рядом с кинотеатром «Аврора» и станцией метро «Пушкинская» группа сотрудников МВД Белоруссии напала на журналиста: к нему применили силу, отобрали и сломали камеру. Инцидент зафиксировал корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сотрудники полиции на месте нападения на журналиста. Минск

Расправа над журналистом, одетым в жилет с надписью «Пресса» и бейджами на груди, произошла спонтанно. Двигавшаяся со стороны станции метро «Спортивная» группа сотрудников «правоохранительных органов» внезапно напала на представителя СМИ.

Неизвестно, что послужило причиной агрессии. Возможно, нападавшим не понравилось то, что журналист направил в их сторону камеру.

Экипированные в чёрное, без опознавательных знаков, в шлемах с забралами, агрессоры внезапно ринулись в сторону журналиста. Они обступили его со всех сторон и устроили расправу на глазах у прохожих.

Инцидент произошёл примерно в 20:30 и зафиксирован на камеры видеонаблюдения расположенных рядом зданий, видеорегистраторы проезжавших автомобилей, мобильные телефоны прохожих. Обыватели не скрывали своего возмущения, выражая его, впрочем, вполголоса.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев обещал не допускать подобного. Однако многочисленные сообщения об избиениях журналистов, незаконном уничтожении отснятого ими кинофотоматериала и ряд других противоправных действий со стороны сотрудников МВД и других «правоохранителей» позволяют сделать предположение о целенаправленной установке в отношении представителей прессы.