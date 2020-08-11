Минск, 11 августа, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии заявило, что никакой официальной информации о введении в стране комендантского часа нет. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Белоруссии сегодня, 11 августа.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

Напомним, что третий вечер подряд в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста оппозиции против результатов выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года.

Однако оппозиция результаты выборов не признает, проводит акции протеста и призывает к забастовкам. Акции протеста перерастают в столкновения с силовиками.