Краснодар, 11 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Более пяти миллионов туристов побывали на территории Краснодарского края с начала 2020 года, данные опубликовала пресс-служба администрации края 11 августа. Наибольшей популярностью традиционно пользуются черноморские курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Анапа

«Общий турпоток с начала года составил 5,3 млн человек. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, пандемия сказалась на турпотоке», — уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Основной поток туристов в регион пришёлся на июнь — июль: на Кубань приехали более 3,8 млн отдыхающих. На 11 августа на территории края остаются около 460 тыс. гостей. В регионе работает 5 тыс. коллективных средств размещения и 3,8 тыс. индивидуальных. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83%, на Азовском — 82%, в степной зоне и предгорье около 46%.