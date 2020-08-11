Ульяновск, 11 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Опыт Ульяновской области по выстраиванию системы профилактики и укрепления здоровья, а также проект по оздоровлению врачей был представлен сегодня, 11 августа, на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

На форуме «Здоровье нации – основа процветания России». Фото пресс-службы губернатора Ульяновской области

Глава региона проинформировал, что председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову и президенту Лиги здоровья нации, президенту Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерию представили опыт Ульяновской области «по выстраиванию системы укрепления общественного здоровья, а также проект «Спасибо медикам».

«Благодарю за высокую оценку нашей работы. В области разработаны программы бесплатной реабилитации медработников в санаториях, организованы туристические поездки. Средства выделены из областного бюджета. Для нас важно сохранить здоровье наших медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Сергей Морозов.

По данным властей, в настоящее время в Ульяновской области 370 медицинских работников и более 130 членов их семей отдохнули в санаториях — всего планируется оздоровить более 900 медработников. Кроме того, 390 врачей приняли участие в экскурсиях по Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реализуется проект «Спасибо медикам» по оздоровлению работников медучреждений и их детей. За счёт средств регионального бюджета медработники получают бесплатные путёвки в местные санаторно-курортные комплексы. Также для них проводятся туристические поездки выходного дня, раздают билеты на концерты. Власти поясняли, что данное решение принято для предотвращения «профессионального выгорания» медработников.

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