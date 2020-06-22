Ульяновск, , 16:42 — REGNUM В Ульяновской области усилили меры поддержки врачей: в регионе реализуется проект по оздоровлению работников медучреждений и их детей. Соответствующий указ о дополнительной мере поддержки медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из группы риска (контактным лицам), подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Глава региона отметил, что за счёт средств регионального бюджета дети медработников получат бесплатные путёвки «в сезонные или круглогодичные организации отдыха».

«Проект по бесплатному санаторно-курортному лечению самих медработников уже стартовал в регионе. Он будет реализован поэтапно. Сейчас оздоровление проходят первые 30 медработников», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что необходимо «восстановить силы медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19».

Власти ранее отмечали, что данное решение принято для предотвращения «профессионального выгорания» медработников. Их принимают в местных санаторно-курортных комплексах.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин подписал указы о награждении сотрудников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе наград удостоены главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике минздрава Ульяновской области, заведующая клинико-диагностической лабораторией — врач-бактериолог высшей квалификационной категории Рамиля Бурганова и заведующая инфекционным отделением №2 ЦГКБ Ульяновска, врач-инфекционист Валерия Речник. Отдельным распоряжением также будут поощрены почётными грамотами и благодарностью президента ещё 64 медработника Ульяновской области.