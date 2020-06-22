Ульяновск, 22 июня 2020, 16:42 — REGNUM В Ульяновской области усилили меры поддержки врачей: в регионе реализуется проект по оздоровлению работников медучреждений и их детей. Соответствующий указ о дополнительной мере поддержки медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из группы риска (контактным лицам), подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Глава региона отметил, что за счёт средств регионального бюджета дети медработников получат бесплатные путёвки «в сезонные или круглогодичные организации отдыха».
Власти ранее отмечали, что данное решение принято для предотвращения «профессионального выгорания» медработников. Их принимают в местных санаторно-курортных комплексах.
Отметим, что ранее президент России Владимир Путин подписал указы о награждении сотрудников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе наград удостоены главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике минздрава Ульяновской области, заведующая клинико-диагностической лабораторией — врач-бактериолог высшей квалификационной категории Рамиля Бурганова и заведующая инфекционным отделением №2 ЦГКБ Ульяновска, врач-инфекционист Валерия Речник. Отдельным распоряжением также будут поощрены почётными грамотами и благодарностью президента ещё 64 медработника Ульяновской области.