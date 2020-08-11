Ростов-на-Дону, 11 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) эвакуировали из-за ложного минирования. Взрывоопасных предметов в воздушной гавани обнаружено не было.

Александр Котев ИА Красная Весна Аэропорт «Платов»

В настоящее время ростовский аэропорт открыт и продолжает работу в штатном режиме.

ИА REGNUM отмечает, что в июле 2020 года ростовский аэропорт «Платов» несколько раз подвергался атаке анонимных «минёров».