Пандемия коронавируса в России по-прежнему представляет серьёзную опасность. Регионы продолжают сохранять принятые ранее меры противоэпидемиологического характера. Тем временем 11 августа в РФ была зарегистрирована вакцина, и президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже успела ею воспользоваться. Обо всех событиях, связанных с борьбой с пандемией в России, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18:00 11.08.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM Читайте также: Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости

18:00 11.08.2020 Два петербургских предприятия выпускают аппараты, которые применяются для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в том числе у тяжело больных коронавирусной инфекцией. Эти аппараты поставляются в российские регионы, от больниц Петербурга заказов нет. Читайте также: В Петербурге наладили выпуск для регионов аппаратов ИВЛ

18:03 11.08.2020 Владимир Путин на совещании с правительством РФ 11 августа 2020 года: «Я знаю, что эта вакцина, как Вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделана. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у неё 38, на следующий день 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры нет после прививки. Всё вообще проходит так, как будто ничего и не делали. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и её эффективность. Надеюсь, что это и будет».

18:03 11.08.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа. [kremlin.ru]

18:14 11.08.2020 В Оренбургской области от COVID-19 скончались уже 57 человек. Об этом сообщает оперштаб. Ещё два человека умерли за последние сутки. Новыми жертвами болезни стали женщины 1950 года рождения из Новоорского района и 1965 года рождения из Гая. Читайте также: В Оренбуржье COVID-19 погубил 57 человек

18:42 11.08.2020 У первых ученых, привившихся вакциной против коронавируса SARS-CoV-2, спустя пять месяцев сохраняется высокий иммунитет. Читайте подробнее: У привитых ученых центра Гамалеи иммунитет против SARS-CoV-2 сохраняется

18:48 11.08.2020 Анализ на коронавирус. (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

19:15 11.08.2020 Самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусомв помещении является проветривание, рассказала американский профессор Шелли Миллер изданиюConversation.

19:28 11.08.2020 В Екатеринбурге 1 сентября школы откроются в очном режиме. Об этом журналистам объявила глава департамента образования города Екатерина Сибирцева. Подробности в материале: Школы Екатеринбурга начнут учебный год в очном формате

19:45 11.08.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина поимённо назвал учёных, участвовавших в разработке вакцины Спутник V против коронавируса, госрегистрация которой состоялась 11 августа 2020 года: «…к пандемии COVID‑19 специалисты центра Гамалеи Министерства здравоохранения подошли, имея в запасе готовую технологическую платформу с доказанной эффективностью и безопасностью. Это позволило группе разработчиков во главе с академиком Гинцбургом с участием специалистов Министерства обороны, участвовали профессора Борис Народицкий, член‑корреспондент Денис Логунов, Сергей Борисевич, также принимали участие, позвольте, перечислю команду разработчиков: это Ольга Зубкова, Дмитрий Щебляков, Инна Должикова, Амир Тухватуллин, Ильяс Исмагамбетов, Дмитрий Щербинин, Елизавета Токарская, Татьяна Жаровская, Ольга Попова, Дарья Друлсова, Алина Джаруллаева, Наталья Тухватуллина, — в кратчайшие сроки создали вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Группа авторов получила патент на изобретение Российской Федерации».

19:46 11.08.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа. kremlin.ru

20:17 11.08.2020 В настоящее время вакцина начнёт производиться на двух площадках — самим центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией «Биннофарм». Одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка идёт отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей.

20:50 11.08.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 11 августа выявлено 920 носителей коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Подробности в материале: За сутки 74 российских военнослужащих излечились от коронавируса

21:07 11.08.2020 Антисептик у койки в больничной палате. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:32 11.08.2020 «Это успех» — так оценил Владимир Путин разработку российскими учёными вакцины от коронавируса, которая была зарегистририрована 11 августа Минздравом России. «Я хочу поздравить и академика Гинцбурга, всех коллег, кто работал над этой темой и достиг этого результата. Знаю, что работа над вакцинами подобного рода в России продолжается, продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный: очень важный для нашей страны, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск — вот что важно, — массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет — это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счёт неоднократно, — могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших учёных. Спасибо большое и Вам, и председателю правительства. Знаю, что все коллеги самым активным образом работали над этим. Татьяна Алексеевна (Голикова) уделяла очень много внимания как курирующий вице‑премьер. Это успех, и ещё раз поздравляю вас», — отреагировал Путин на сообщение главы Минздрава Михаила Мурашко, который отметил, что «регистрационное удостоверение в полном формате выдаётся в России первое».

21:49 11.08.2020 3012 жителей Мурманской области приняли участие в исследовании на антитела к вирусу SARS-CoV-2. Подробности в материале: Более трёх тысяч мурманчан сдали тест на антитела к SARS-CoV-2

21:56 11.08.2020 В международном аэропорту Ростова-на-Дону открыли пункты сдачи анализа на коронавирус. Пассажиры смогут пройти диагностику сразу по прилёте в «Платов». Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 11 августа сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Об этом: В ростовском аэропорту «Платов» открыли пункты сдачи анализа на коронавирус

22:27 11.08.2020 Аэропорт «Платов». (cc) Dmitry89

23:13 11.08.2020 В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4611, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

00:18 12.08.2020 В Ростове-на-Дону ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации областного центра Юрий Овчинников. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

00:25 12.08.2020 В Ростовской области назвали два района, где в течение двух недель не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако это не означает победу над инфекцией. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Читайте подробнее: В Ростовской области назвали районы, где нет новых носителей SARS-CoV-2

00:33 12.08.2020 Смягчение ограничительных мер в Ростовской области не должно сказаться на профилактической работе. На это в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Нельзя ослаблять профилактическую работу»

00:59 12.08.2020 Из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса было вывезено более 275 тысяч граждан России, но ещё ожидают возвращения на родину 23 тысячи человек. Об этом 12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью газете «Аргументы и факты». Об этом: За границей ещё остаются 23 тысячи граждан России — Лавров

01:09 12.08.2020 В Ростове-на-Дону, предположительно, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался врач отделения скорой медицинской помощи БСМП Игорь Бец. Мужчина был госпитализирован в стационар для пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, развёрнутый на территории горбольницы №1 имени Семашко. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался врач скорой помощи

03:03 12.08.2020 Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Читайте также: Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

03:43 12.08.2020 В «жемчужине» отдыха Приморья, в Хасанском районе, с начала эпидемии выявлено 144 случая заражения коронавирусом. Прирост статистике дали члены экипажа судна «Альбатрос», которое пришвартовалось в порту Славянки. Читайте также: Рыбаки с «Альбатроса» завезли коронавирус в туристическую мекку Приморья

04:33 12.08.2020 В Приморье за истекшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 110 человек, мужчина в возрасте 71 года — скончался. Об этом: В Приморье жертвами коронавируса стали 95 человек

04:42 12.08.2020 Все учебные заведения Приморского края 1 сентября начнут работу в обычном режиме. Читайте также: Власти Приморья рассказали о начале учебного года

04:55 12.08.2020 В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, один пациент скончался. Читайте также: На Колыме скончались 15 пациентов с коронавирусом

05:33 12.08.2020 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 1750. Читайте подробнее: Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Горном Алтае

05:56 12.08.2020 11 августа состоялась церемония вручения государственных наград медработникам, которые проявили себя в борьбе с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Подробности в материале: В Туве наградили врачей, проявивших себя в борьбе с COVID-19

06:42 12.08.2020 Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Подробности в материале: Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

06:48 12.08.2020 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обнародовал сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах на 11 августа. Как пояснили в оперативном штабе Алтайского края, в статистике учитывается процент выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На11 августа 1-е место среди регионов России заняла Кабардино-Балкария, где показатель вылечившихся от коронавируса самый высокий — 93%. С ней делит позицию Чукотский АО (также 93%), а замыкает тройку Забайкальский край (92%). В общероссийский ТОП-25 (показатель от 83% и выше) самых благополучных регионов теперь входит только один субъект СФО — Хакасия (13-е место). Читайте также: Названы регионы РФ с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19

06:59 12.08.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 12 августа, за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписали с выздоровлением 146 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 61 год, женщины в возрасте 60 лет, 63 года, 71 год и 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 5 пациентов». Читайте подробнее: Жертвами коронавируса стали ещё пять новосибирцев

07:11 12.08.2020 Из Красноярска в Анталью (Турция) 12 августа отправились первые туристы. Рейс авиакомпании AZUR air по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья со 158 пассажирами на борту вылетел в 05:05 по местному времени. Об этом: Первые туристы отправились из Красноярска в Анталью

07:21 12.08.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 августа, выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что скончалась пациентка из Анжеро-Судженска 1977 года рождения. Подробности в материале: В Кузбассе скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

07:28 12.08.2020 Новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявлены в десяти населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В десяти населённых пунктах Кузбасса выявили новые случаи заражения

07:39 12.08.2020 В Чувашии «запустили интенсивную реабилитацию» для тех, кто переболел COVID-19. Программу разработали «наши медики». Об этом сообщает в социальных сетях врио главы республики Олег Николаев. Читайте подробнее: Коронавирус: в Чувашии реабилитацию пройдут 2,5 тыс. пациентов

07:51 12.08.2020 В Ульяновской области лидерами по числу выявленных случаев заражения коронавирусом являются Ульяновск и Димитровград, из районов — Карсунский. Читайте подробнее: Распространение коронавируса в Ульяновской области: география

07:53 12.08.2020 Ещё один пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Хакасии. Мужчина 1951 года рождения проходил лечение в Черногорской межрайонной больнице. Помимо COVID-19 у него были сопутствующие заболевания. Читайте подробнее: В Хакасии скончались 34 пациента с коронавирусом

08:01 12.08.2020 Сомнения в безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции, которые выражают на Западе — продолжение общей политики сомнений во многом, что делает Россия. Об этом 12 августа заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNN. Читайте подробнее: В РФПИ объяснили скептическое отношение Запада к российской вакцине

08:16 12.08.2020 Всего в Хакасии по состоянию на 12 августа коронавирус выявлен у 3071 человека. Читайте подробнее: В Хакасии выявили 19 новых носителей коронавируса

08:16 12.08.2020 Бразильский штат Баия, являющийся четвёртым в стране по численности населения, заинтересовался перспективой тестирования и производства российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении посольства России в Бразилии. Читайте также: Российской вакциной от коронавируса заинтересовался второй штат в Бразилии

08:18 12.08.2020 В Хабаровский край отечественная вакцина от коронавируса поступит в октябре-ноябре 2020 года. Читайте подробнее: Власти Хабаровского края сказали о сроках поставки вакцины от коронавируса

08:33 12.08.2020 Искажение условий предрегистрационных и регистрационных процедур лекарств в России и, в частности, вакцины от коронаируса организациями, не имеющими полной информации по данным вопросам, недопустимо, говорится в официальном заявлении Росздравнадзора. Подробности в материале: Росздравнадзор: искажения фактов о вакцине от коронавируса недопустимы

08:38 12.08.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает улучшаться. По данным оперативного штаба на утро 12 августа, число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4260 человек (18 за последние сутки). Об этом: Поти четыре тысячи жителей Забайкалья победили коронавирус

08:40 12.08.2020 Около 300 наименований дезинфицирующих средств зарегистрировал Роспотребнадзор с начала 2020 года. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: Роспотребнадзор зарегистрировал почти 300 средств дезинфекции с начала года

08:44 12.08.2020 В Саратовской области укомплектованность кадрами в сфере здравоохранения составляет лишь 40%. По словам министра здравоохранения области Олега Костина, в регионе действительно острая нехватка врачей — пульмонологов, инфекционистов, хирургов, эпидемиологов. Об этом: Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров

08:57 12.08.2020 Западные СМИ в целом скептически и с недоверием отнеслись к столь быстрой регистрации в России вакцины от коронавируса, но, по всей видимости, испытаниям все-таки подверглось немалое число добровольцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «В частности, сообщается об успешной вакцинации дочери Владимира Путина. Есть сведения о массовой вакцинации сотрудников Института имени Гамалеи и военнослужащих, правда, результаты клинических испытаний до сих пор не опубликованы в рецензируемых научных журналах. Если рассуждать логически, первенство России в создании вакцины вполне возможно, ведь её создание началось совсем не с нуля — в нашей стране существует огромная научно-производственная база, сохранившаяся еще с советских времен…» Читайте подробнее: Почему Россия лидирует в создании вакцины от коронавируса?

09:02 12.08.2020 12 августа в России и в мире отмечается день рождения антисептика. 155 лет назад, в 1865 году впервые во время операции был использован антисептик. Подробности в материале: В России 12 августа отмечается день рождения антисептика

09:02 12.08.2020 Актуальная информация о коронавирусе на 12 августа. 49gov.ru

09:04 12.08.2020 Кафе и рестораны Свердловской области могут массово закрыться, если власти не снимут ограничения на их работу. Об этом заявили в Ассоциации кулинаров и рестораторов региона. Читайте подробнее: Свердловские рестораторы опасаются массового закрытия

09:11 12.08.2020 О «подводных камнях» правил перевода работников на «удалёнку» корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко: «В целом возможность работы удаленно, если это позволяет технологический процесс, очень удобный режим для работодателя. Экономия за счет организационных расходов, в том числе коммунальных, арендных платежей, может составить приличную сумму, что может стать неплохим подспорьем для компании в условиях кризиса. Но нужно сказать, что эти самые расходы, а именно плата за интернет, электроэнергию, водоснабжение, которые расходует сотрудник дома, работая в удаленном режиме, ложатся на его же плечи. При этом законодательство выплату компенсаций за эти расходы никак не регулирует…» Читайте также: «Не совсем понятно»: о правилах перевода работников на «удалёнку»

09:14 12.08.2020 В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1088 человек. Об этом 12 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1088 пациентов», — сказала она. Читайте подробнее: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1088 пациентов

09:23 12.08.2020 В Красноярском крае руководители семи кинотеатров написали губернатору Александру Уссу открытое письмо с просьбой дать разрешение на открытие кинозалов для зрителей. Об этом со ссылкой на распространённый кинопрокатчиками документ 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Красноярском крае кинопрокатчики написали письмо губернатору

09:24 12.08.2020 В Хабаровском крае с 12 августа возобновили работу часть учреждений культуры и спорта. Также ограничительные мероприятия сняты в шести районах края. Читайте подробнее: В Хабаровском крае можно ходить в бани, бассейны, на аттракционы и стадионы

09:27 12.08.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 12 августа, из общего количества пациентов 2491 человек болен внебольничной пневмонией (+46 за последние сутки) и 3332 — ОРВИ (+16 за последние сутки). Тяжелобольных — 100 (минус два за последние сутки), подключён к аппаратам ИВЛ 31 человек (минус один за сутки). Об этом: Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

09:27 12.08.2020 Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, данные опубликованы 12 августа региональным оперативным штабом. Таким образом, число жертв инфекции в регионе достигло 107 человек. Об этом: В Воронежской области скончались 107 пациентов с коронавирусом

09:30 12.08.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 117 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения: Нижневартовск — 30 положительных тестов; Сургут — 23; Радужный — 12; Ханты-Мансийск — 9. Всего с начала пандемии в ХМАО на 12 августа зарегистрировано 18 111 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 584 человека, 143 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в Югре на 12 августа составляет 0,82. Читайте также: В Югре за сутки выявили 117 положительных тестов на коронавирус

09:37 12.08.2020 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявили 25 носителей коронавируса

09:40 12.08.2020 В Москве предприятиям общественного питания, торговли и услуг выписали более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей. Об этом сообщили в московском департаменте торговли и услуг. Читайте подробнее: Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 450 млн рублей за отсутствие масок

09:45 12.08.2020 Более 500 работников коммунальных служб Кемерова сегодня, 12 августа, задействовано в обработке мест общего пользования. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Об этом: В Кемерове сотни коммунальщиков вышли на дезинфекцию общественных мест

09:52 12.08.2020 Пока рано говорить о том, что разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции отвечает всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Чтобы утверждать это, ВОЗ сначала необходимо убедиться, что регулирующие российские органы не упустили ничего из виду. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса. Подробности в материале: ВОЗ хочет убедиться в безопасности российской вакцины от COVID-19

09:56 12.08.2020 В Саратовской области по информации на 12 августа коронавирус подтвержден у 10 538 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 96 жителей региона. Выздоровел с начала пандемии 6521 человек, за сутки — 120 пациентов. С момента наблюдения скончались 63 человека. Читайте также: В Саратовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 96 жителей

10:18 12.08.2020 Более 14 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Петербурге. Об этом сообщает городской оперативный штаб 12 августа. За последние 24 часа в городе провели 14 тыс. 647 исследований, что примерно на 2,5 тыс. тестов больше, чем было днем ранее. Читайте подробнее: В Петербурге на коронавирус проверили 14 тыс. человек за сутки

10:22 12.08.2020 В магазинах Москве доля покупателей в масках и перчатках возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Подробности в материале: Власти Москвы оценили соблюдение масочного режима в городе

10:22 12.08.2020 Первые партии вакцины от коронавируса будут направлены медикам — глава Минздрава РФ Мурашко.

10:23 12.08.2020 Еще 262 гражданина Азербайджана смогли вернуться на родину после длительного пребывания на территории Дагестана. Их возвращение было организовано по специальному коридору через российско-азербайджанскую границу. Читайте также: Из Дагестана вернулись на родину 262 гражданина Азербайджана

10:23 12.08.2020 Вакцинация будет добровольной для всех — Минздрав (цитата bbbreaking).

10:24 12.08.2020 Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок — Мурашко (цитата RT).

10:25 12.08.2020 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму коронавирус выявили ещё у 38 человек

10:26 12.08.2020 В Татарии количество зрителей на домашних матчах увеличили с 10 до 25%. По-прежнему главным требованием проведения домашних встреч команд остается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Сборные Татарии продолжают тренировки, постоянно тестируя состояние здоровья спортсменов. Подробности в материале: В Татарии смягчили ограничения для болельщиков

10:26 12.08.2020 Разработанная в России вакцина будет ориентирована на внутренний рынок. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Вакцина будет ориентирована на внутренний рынок. Фонд РФПИ подключился к работе по экспорту технологий и лекарственного препарата. Выпуск на других площадках возможен. Мы работаем с двумя крупными компаниями для производства вакцины», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко рассказал о возможности экспорта вакцины от коронавируса

10:26 12.08.2020 Девушку-волонтёра в Приамурье, которая сама шила и раздавала защитные маски, наградят посмертно. Её удивительную историю недолгой, но самоотверженной жизни, подали друзья девушки на конкурс «Поступки и люди». Об этом: В Амурской области наградят посмертно девушку-волонтёра с онкологией

10:27 12.08.2020 Еще 161 носителя коронавируса обнаружили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб 12 августа. Этот показатель на четыре случая больше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Петербурге выявили еще 161 случай заражения коронавирусом

10:27 12.08.2020 Мурашко заявил о разработке мобильного приложение для отслеживания нежелательных реакций у тех, кто получил вакцину от коронавируса (RT).

10:32 12.08.2020 Исследование вакцины от коронавируса на детях будет проводиться в разных возрастных группах — директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (RT).

10:32 12.08.2020 Исследование вакцины от коронавируса на детях будет проводиться в разных возрастных группах — директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (RT).

10:34 12.08.2020 Сразу 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 12 августа. Резкий прирост числа носителей в пресс-службе правительства региона объяснили новым очагом — в Богдановском доме-интернате для престарелых. Читайте подробнее: В Орловской области резко выросло число носителей коронавируса

10:35 12.08.2020 В Петербурге за истекшие сутки подтвердили еще 12 смертей от болезни COVID-19. Об этом сообщает 12 августа федеральный оперативный штаб. Северная столица по суточным данным опустилась до уровня Москвы по приросту суточной смертности. Читайте подробнее: В Петербурге подтвердили еще 12 смертей от COVID-19

10:36 12.08.2020 В Москве за отсутствие масок или перчаток пассажирам общественного транспорта выписано более 47 тыс. штрафов на сумму 237,4 млн рублей. Читайте подробнее: Пассажиров без масок в транспорте Москвы оштрафовали на 237 млн рублей

10:36 12.08.2020 Разработанная в России вакцина от коронавируса уже использовалась для синтеза и производства, а также разрабатывалась с учётом исследовательской работы и всех стандартов проверки. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Данная вакцина уже использовалась для синтеза и производства. То есть эта вакцина как платформа достаточно хорошо изучена. Это фактически наиболее безопасный путь с достаточным количеством знаний», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко заявил о безопасности российской вакцины от коронавируса

10:37 12.08.2020 Зарубежная критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции — Мурашко (RT).

10:37 12.08.2020 За минувшие сутки в России выявили 5102 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в оперативном штабе Москвы. Новые случаи зафиксировали в 84 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 689. Далее следуют Свердловская область — 167, Петербург — 161, Подмосковье — 152. В группе лидеров также Ростовская, Нижегородская, Иркутская области, Красноярский край и Югра. Читайте также: В России выявили свыше 902 тыс. носителей коронавируса

10:38 12.08.2020 Общее число выявленных в России подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5102 и превысило 900 тысяч. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 5102 случая заражения коронавирусом

10:38 12.08.2020 В Чувашии за сутки выявлено 36 носителей коронавируса, зарегистрирован один летальных исход. Читайте подробнее: В Чувашии победили коронавирус ещё 123 человека

10:40 12.08.2020 Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной для всех граждан, заявил 12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко. Читайте подробнее: В России вакцинация от COVID-19 будет добровольной для всех — Минздрав

10:40 12.08.2020 Мнение зарубежных медиков, подвергших критике эффективность российской вакцины от коронавируса, связано с чувством конкуренции. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Зарубежные коллеги, чувствуя конкуренцию, пытаются высказывать мнения, которые безосновательны. Многие страны применяли форсированные режимы для исследований. Но российская вакцина уже имела определённые клинические знания и данные», — сказал Мурашко. Об этом: Минздрав РФ прокомментировал западную критику российской вакцины

10:40 12.08.2020 Свыше 234 тысяч граждан в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Подробности в материале: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 234,5 тыс. человек

10:41 12.08.2020 В Туве за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано более 6,4 тыс. подтверждённых случаев. Об этом: В Туве за сутки выявили 25 носителей коронавируса

10:42 12.08.2020 В Свердловской области обнаружили ещё 167 носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Коронавирус нашли у жителей Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (70 человек), Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского ГО, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района. Теперь в Свердловской области подтвержден 22 781 случай заражения коронавирусом. Об этом: На Среднем Урале выявили ещё 167 носителей коронавируса

10:43 12.08.2020 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 129 человек. Об этом 12 августа сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 129 летальных исходов», — говорится в информации. Читайте подробнее: В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом

10:44 12.08.2020 Российская вакцина от коронавирусной инфекции не прошла достаточного количества клинических испытаний, чтобы быть запущенной в массовое производство. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Об этом: В Германии усомнились в безопасности российской вакцины от COVID-19

10:46 12.08.2020 За прошедшие сутки 48 положительных результатов тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Данные предоставили 12 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области выявили 48 носителей коронавируса

10:49 12.08.2020 В Госдуме не согласны с Минтрудом и уверены, что работники любой сферы деятельности находятся под риском увольнения. Об этом: Журавлёв: риск увольнения — везде

10:51 12.08.2020 За последние сутки 91 случай заражения коронавирусом подтверждён в Волгоградской области. Зарегистрированы два летальных исхода, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом

10:53 12.08.2020 В Кемерове в доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 оказались положительными у 21 человека. Читайте также: В Кузбассе ещё один дом-интернат оказался очагом заражения коронавирусом

10:58 12.08.2020 В Челябинской области за 11 августа обнаружено ещё 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. К утру 12 августа на Южном Урале зафиксировано уже 12 977 заразившихся. С диагнозом COVID-19 на лечении находятся 3675 человек. Читайте подробнее: В Челябинской области обнаружили ещё 86 случаев COVID-19

10:59 12.08.2020 В Ульяновской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса, новых летальных исходов не зарегистрировано. Читайте подробнее: В Ульяновской области победили коронавирус ещё 114 человек

10:59 12.08.2020 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся семеро детей, младшему полтора года. Подробности в материале: На Кубани за сутки выявили 87 носителей коронавируса

11:00 12.08.2020 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 12 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 155 пациентов. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 12.08.2020 В Красноярском крае скончались 376 пациентов с COVID-19, в том числе пятеро — за последние сутки. Подробности в материале: В Красноярском крае выросло число умерших пациентов с COVID-19

11:03 12.08.2020 США готовы рисковать жизнями людей, лишь бы не признавать успехи России в производстве вакцины от коронавируса, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Подробности в материале: В Госдуме объяснили отказ США признавать российскую вакцину

11:03 12.08.2020 В Татарии врачам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией, до конца лета продлили стимулирующие денежные выплаты. Эта мера поддержки коснется не только врачей госучреждений, но и частных клиник. Об этом: Медикам в Татарии до конца августа продлили выплаты за борьбу с COVID-19

11:04 12.08.2020 В Татарии по состоянию на 12 августа заражены коронавирусом 5959 человек, за сутки положительные тесты получили еще 29 пациентов. Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 29 носителей коронавируса

11:05 12.08.2020 35 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 7162 факта заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом

11:05 12.08.2020 В Москве за минувшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в оперативном штабе Москвы. «Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю неделю равен 0,28%. Согласно критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — пояснили в штабе. Подробности в материале: Оперштаб сообщил о стабильной ситуации с COVID-19 в Москве

11:07 12.08.2020 Ещё 30 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за прошедшие сутки. 23 человека выписаны с выздоровлением, сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили ещё 30 носителей коронавируса

11:16 12.08.2020 Участники третей фазы испытаний российской вакцины против коронавируса получат вознаграждение. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге. Читайте подробнее: Участники испытаний вакцины против коронавируса получат компенсацию

11:18 12.08.2020 В Карелии за последние сутки до 22 человек увеличился список смертей от коронавирусной инфекции. Еще 15 пациентов в Карелии, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других соматических заболеваний. Об этом: В Карелии список жертв коронавируса достиг 22 случаев

11:22 12.08.2020 За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 129 пациентов. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 умерли 129 пациентов

11:24 12.08.2020 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тверской области за минувшие сутки, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тверской области коронавирус выявили у 30 человек

11:26 12.08.2020 Специальной детской вакцины против коронавируса создаваться не будет. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге. Об этом: Гинцбург: отдельной детской вакцины против коронавируса не будет

11:30 12.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа выявили 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 112 614 случаев. Читайте также: В Поволжье за сутки выявили 813 новых носителей коронавируса

11:31 12.08.2020 Оперативная информация по коронавирусу в Москве. 12 августа. vk. comcovid2019_official

11:34 12.08.2020 На территории существующей церкви в поселке Сидоровка Комсомольского района, который входит в состав города Набережные Челны, построят новый православный храм в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Из-за пандемии пришлось перенести строительство, которое рассчитывали начать еще в апреле. Об этом: В Набережных Челнах на пожертвования прихожан возведут храм

11:35 12.08.2020 За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились ещё 7123 пациента. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России от COVID-19 вылечились еще 7123 пациента

11:36 12.08.2020 За неделю в Московской области привлекли к административной ответственности более 120 пассажиров автобусов, ехавших без масок. Об этом 12 августа сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. «Свыше 120 человек привлекли к административной ответственности на общую сумму порядка 600 тысяч рублей за проезд без масок», — говорится в информации. Подробности в материале: В Подмосковье оштрафовали на 600 тыс. рублей пассажиров без масок

11:38 12.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 августа. Об этом: В Ростовской области за сутки выявили 127 носителей коронавируса

11:39 12.08.2020 Заведующую терапевтическим отделением больницы привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм во время пандемии коронавируса в Уфе. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Калининского районного суда Уфы. В суде было установлено, что в ГКБ № 13 несвоевременно брали эпидемиологические номера после получения положительных результатов на коронавирус. Это привело к распространению этой инфекции и инфицированию сотрудников больницы. В этом медучреждении был зафиксирован 181 факт заражения коронавирусом и 110 фактов заболеваний пневмониями. Читайте также: Суд в Уфе оштрафовал медика за нарушение санитарных норм при пандемии

11:39 12.08.2020 В Мурманской области за сутки скончались три пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло до 104. Подробности в материале: Три человека с коронавирусом скончались за сутки в Мурманской области

11:39 12.08.2020 В Курской области 12 августа зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 6548 положительных тестов. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом

11:39 12.08.2020 В Псковской области за последние сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 12 августа в областном оперштабе. Это существенно больше, чем днем ранее, когда было подтверждено 19 новых случаев Об этом: В Псковской области подскочило число новых случаев коронавируса

11:40 12.08.2020 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Тульской области, данные 12 августа опубликованы федеральным оперативным штабом. Читайте подробнее: В Тульской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

11:40 12.08.2020 В Челябинской области за 11 августа скончались ещё четыре пациента, заразившиеся ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Случаев смерти от COVID-19 не обнаружено. Все умершие скончались от других заболеваний. Мужчинам было 63 и 83 года, а женщинам — 81 год и 88 лет. Читайте также: В Челябинской области умерли две женщины и двое мужчин с COVID-19

11:41 12.08.2020 В Удмуртии по состоянию на 12 августа выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 2681 случай заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 27 новых носителей коронавируса за сутки

11:42 12.08.2020 В Липецкой области 12 августа подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 4750 положительных тестов. Об этом: В Липецкой области подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 12.08.2020 За весь период в Томской области коронавирус выявлен у 4792 человек. Читайте также: В Томской области коронавирус выявили ещё у 54 человек

11:43 12.08.2020 В Пензенской области по информации на 12 августа наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 7101 человека. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили ещё 53 жителя региона. Читайте подробнее: В Пензенской области ещё 133 человека победили коронавирус

11:45 12.08.2020 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сделает прививку от COVID-19, как только вакцина будет доступна. Подробности в материале: Мурашко пообещал сделать прививку от COVID-19

11:47 12.08.2020 Кабардино-Балкария вошла в число субъектов РФ, где зафиксированы наименьшие темпы прироста пациентов с COVID-19. В республике этот показатель составил 0,2%. Такие данные приводит 12 августа федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Кабардино-Балкарии отмечен наименьший прирост COVID-пациентов

11:49 12.08.2020 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на территории Ивановской области за минувшие сутки, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Ивановской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса

11:53 12.08.2020 В Пермском крае коронавирус подтверждён ещё у 68 граждан. Об этом сообщает оперштаб. 29 из них находятся в больницах. Ещё 39 лечатся от COVID-19 на дому. Подробности в материале: В Прикамье коронавирус обнаружили ещё у 68 человек

11:54 12.08.2020 В Удмуртии по состоянию на 12 августа провели 224 993 исследования на наличие коронавирусной инфекции. Об этом: В Удмуртии провели почти 225 тыс. исследований на коронавирус

11:54 12.08.2020 Регистрация Россией первой вакцины от коронавирусной инфекции может побудить президента США Дональда Трампа вступить в соперничество с РФ и как можно быстрее добиться одобрения аналогичного препарата в Соединённых Штатах, даже в ущерб необходимым исследованиям и проверкам. Такие опасения высказал целый ряд экспертов в сфере здравоохранения в США. Об этом сообщает газета The New York Times. Об этом: В США опасаются соперничества Трампа с Россией за вакцину от COVID-19

11:54 12.08.2020 Производители вакцины против коронавируса в России выйдут на проектную мощность в декабре-январе 2020 года. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге. Подробности в материале: В России ежемесячно будут производить 5 млн вакцин против коронавируса

11:56 12.08.2020 В Курской области за весь период наблюдения было проведено 165 тыс. 551 исследование на коронавирусную инфекцию. За последние сутки, 11 августа, было проведено 1430 исследований. На антитела к коронавирусу провели 17 тыс. 460 исследований Читайте также: В Курской области провели более 165 тыс. тестов на коронавирус

12:04 12.08.2020 С начала учебного года в школах Новосибирска у каждого класса будет свой кабинет для занятий, график питания и входа в здание. Классической линейки 1 сентября не будет — начало учебного года отпразднуют в классе. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Об этом: Власти Новосибирска уточнили, как будут учиться школьники с 1 сентября

12:05 12.08.2020 В Северной Осетии за прошедшие сутки выписано 43 человека, вылечившихся от COVID-19. Это самый высокий показатель после 31 июля, когда число выписанных за сутки составило 77 человек, сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Северной Осетии выписаны после излечения от COVID-19 43 пациента

12:07 12.08.2020 В Тюменской области на борьбу с коронавирусной инфекцией в целом уже затрачено 5 млрд 800 млн бюджетных рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа. Об этом: Тюменская область на борьбу с коронавирусом затратила около 6 млрд рублей

12:09 12.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 августа. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

12:09 12.08.2020 Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Смоленской области за сутки выявили восемь носителей коронавируса

12:13 12.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 12 августа выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 252 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 124 новых носителя коронавируса

12:15 12.08.2020 Узбекистанские специалисты изучают возможность применения российской и китайской вакцин против коронавируса в Узбекистане. Об этом заявил член оперативного штаба по борьбе с инфекцией Рустам Икрамов на брифинге. Читайте также: Узбекистан изучит возможность применения российской вакцины от коронавируса

12:17 12.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 12 августа тесты на коронавирус сдали 641 008 человек. Читайте также: В Нижегородской области 641 тыс. человек сдали тесты на коронавирус

12:17 12.08.2020 Число заразившихся коронавирусом в БСУ «Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выросло до 90 человек, об этом 12 августа сообщил региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В орловском доме престарелых выявили 90 носителей коронавируса

12:19 12.08.2020 Критику созданной в России вакцины от COVID-19 со стороны западных стран можно объяснить завистью и корыстью, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Подробности в материале: Онищенко объяснил критику созданной в России вакцины от COVID-19 завистью

12:20 12.08.2020 За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за всё время — 106. Читайте также: В Омской области скончались 106 пациентов с COVID-19

12:22 12.08.2020 В Мордовии по состоянию на 12 августа выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4857 случаев. Читайте также: В Мордовии выявили 29 новых носителей коронавируса

12:24 12.08.2020 В Свердловской области зафиксировали ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на 12 августа 2020 года, такое количество смертей от COVID-19 подтверждено за минувшие сутки. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от других болезней, в штабе не сообщают. Теперь в регионе зафиксирован 351 случай смерти от COVID-19. Об этом: На Среднем Урале зафиксировано более 350 смертей от COVID-19

12:29 12.08.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 52 человека, сообщает оперштаб 12 августа. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса

12:32 12.08.2020 Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, об этом сообщили 12 августа в пресс-службе правительства города. Об этом: В Севастополе выявили ещё восемь носителей коронавируса

12:37 12.08.2020 На восстановление в ближайшее время прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции авиационного сообщения в Россией рассчитывают власти Египта. Об этом 12 августа заявил официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд в интервью РИА Новости. Читайте также: Египет заинтересован в скорейшем возобновлении авиасообщения с РФ

12:38 12.08.2020 Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) первыми в России «научили» систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской, используя дешёвые видеоадаптеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе. Об этом: Новосибирские учёные научили систему «умный дом» узнавать лица под маской

12:42 12.08.2020 Большинство нижегородских вузов находятся в высокой степени готовности к началу занятий в новом учебном году в очном режиме с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Читайте также: Нижегородские вузы готовятся к новому учебному году в очном режиме

12:51 12.08.2020 О двух летальных исходах у пациентов с коронавирусом, зарегистрированных на минувшие сутки, рассказали 12 августа в оперативном штабе Волгоградской области. В статистику внесли двух мужчин. Читайте подробнее: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

12:52 12.08.2020 В Марий Эл выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в республике подтверждено 3947 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Марий Эл выявили 15 новых носителей коронавируса

12:55 12.08.2020 Лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, планируется включить в список жизненно необходимых лекарств. Об этом сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Препараты против коронавируса в РФ включат в список жизненно необходимых

13:00 12.08.2020 Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что переболел COVID-19 бессимптомно. Об этом свидетельствует видеоролик с заявлением певца, опубликованный Telegram-каналом «Только никому». На кадрах, сделанных предположительно в московском клубе Soho Rooms на презентации совместного клипа Киркорова и певца Dava на песню «Ролекс», знаменитый певец признаётся, что уже переболел COVID-19. «Конечно [, переболел COVID-19]!», — говорит Киркоров в ответ на вопрос одного из журналистов, присутствовавших в зале. Подробности в материале: Киркоров заявил, что у него обнаружили коронавирус

13:02 12.08.2020 Коронавирус. Краснодарский край. 12 августа. vk.com opershtab23

13:02 12.08.2020 Эффективность и безопасность российской вакцины от COVID-19 пока рано оценивать. Так 12 августа ответил на вопрос журналистов о новом препарате замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Подробности в материале: В Грузии отреагировали на создание в РФ вакцины от COVID-19

13:02 12.08.2020 Распространение коронавируса в Орловской области. vk.com stopcovid57

13:02 12.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа выздоровел после заражения коронавирусом 88 091 человек. Подробности в материале: В Поволжье после заражения коронавирусом более 88 тыс. человек

13:05 12.08.2020 Экзоскелеты поступили в реабилитационные центры Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Министерства семьи и труда региона. Сообщается, что реабилитация несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья с использованием этого оборудования начнется после снятия ограничений, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Читайте подробнее: Экзоскелеты поступили в реабилитационные центры Башкирии

13:09 12.08.2020 Минздрав Дагестана получит 24 млн рублей на проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний. На эти средства должно быть закуплено необходимое количество средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Подробности в материале: Дагестан направят 24 млн рублей на подготовку к возможной вспышке инфекции

13:11 12.08.2020 Чувашия на компенсацию выпадающих доходов из федерального бюджета получила 1,6 млрд рублей. При реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике «общие расходы» составили 3,9 млрд рублей. Читайте также: В Чувашии подсчитали миллиардные расходы на борьбу с коронавирусом

13:15 12.08.2020 В Марий Эл режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлили до 6 сентября. Читайте также: В Марий Эл режим повышенной готовности продлили до 6 сентября

13:16 12.08.2020 В Свердловской области выписали по выздоровлению уже 18 725 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По информации на 12 августа 2020 года, за прошедшие сутки врачи выписали 83 человек. В медучреждениях региона находятся с диагнозом COVID-19 105 пациентов в тяжелом состоянии (96 — в реанимации, 53 — подключены к ИВЛ), 328 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствует себя удовлетворительно. Читайте также: На Среднем Урале выписали более 18,7 тысяч пациентов, переболевших COVID-19

13:32 12.08.2020 Правительство РФ подготовит вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Об этом 12 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Он отметил, что в с COVID-19 потребовалось оперативно сориентировать здравоохранение на борьбу с инфекцией. Об этом: Мишустин поручил подготовить документы для продления выплат медикам

13:32 12.08.2020 Из-за полученных убытков российские компании приступили к масштабным сокращениям, и именно рынок труда вызывает у экономистов сейчас наибольшие опасения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Читайте подробнее: Наибольшие опасения у экономистов вызывает рынок труда в РФ

13:38 12.08.2020 Во Владимирской области 12 августа подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 5856 носителей вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлен 21 новый носитель коронавируса

13:39 12.08.2020 Россия обратилась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации новой российской вакцины от COVID-19. Читайте также: Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID-19

13:41 12.08.2020 Во Владимирской области по состоянию на 12 августа зарегистрировано 172 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациента с коронавирусом. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

13:55 12.08.2020 Российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированную 11 августа 2020 года, начнут производить три отечественные компании. Подробности в материале: Вакцину от коронавируса в России будут производить три компании

13:58 12.08.2020 Пациентка с подтверждённым заражением коронвирусом родила здоровую дочку в Воронеже, роды приняли медики в перепрофилированном ковидном корпусе Воронежской областной клинической больницы №1. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Подробности в материале: В Воронеже пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка

14:01 12.08.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор готов к прививке от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 августа. «Я доверяю нашим ученым. И официальные лица утверждают о её безопасности. Первая категория, которая должна быть привита вакциной от коронавируса, — это врачи. И я готов вместе с ними эту прививку поставить», — сообщил глава региона. Об этом: Губернатор Тюменской области готов привиться от коронавируса

14:14 12.08.2020 Первые партии недавно зарегистрированной российской вакцины от коронавирусной инфекции выпустят уже в ближайшие несколько недель. Об этом сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Подробности в материале: Первые партии вакцины от COVID-19 в России выпустят в течение двух недель

14:17 12.08.2020 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в школах Башкирии будут контролировать медицинские инспекторы. Об этом 11 августа сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве. По его словам, в школах Башкирии было решено внедрить нововведение для недопущения распространения коронавирусной инфекции в этих учебных заведениях. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в школах Башкирии появятся медицинские инспекторы

14:18 12.08.2020 В ближайшее время в России будет зарегистрирована лиофилизированная, сухая форма вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом: Центр Гамалеи назвал сроки регистрации сухой формы вакцины от COVID-19

14:30 12.08.2020 Если бы Минфин и ЦБ РФ не сдержали бы обвал рубля, то весь российский бизнес реально мог бы выйти в убыток не только в марте, но и по итогам всей весны, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Читайте также: Не было бы прибыли, да бизнесу государство помогло

14:40 12.08.2020 Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, 84-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подробности в материале: В Самарской области за сутки скончался один пациент с COVID-19

14:41 12.08.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 августа зарегистрировано 6790 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 6242 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлены 64 носителя коронавируса

14:42 12.08.2020 Нынешний кризис экономики России рукотворный, не имеет экономических причин, вызван карантином, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте подробнее: Нынешний кризис экономики России рукотворный — эксперт

14:43 12.08.2020 В Астраханской области 12 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 5041 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 660 человек. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

14:47 12.08.2020 Самочувствие всех добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции в центре «Вектор», хорошее, по результатам их вакцинации составлен отчет, который будет направлен в Минздрав РФ. Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Читайте также: В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии испытывающих вакцину от SARS-CoV-2

14:52 12.08.2020 В Томске вузы начнут новый учебный год в очном формате. Соответствующее решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций. Об этом: Томские университеты начнут учебный год в очном формате