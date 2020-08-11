Санкт-Петербург, 11 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области начались тактико-специальные учения ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Кульминацией учений станут учебные пуски ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне.

Mil.ru «Искандер-М»

Как сообщили 11 августа в пресс-службе ЗВО, на первом этапе поднятые по тревоге ракетчики совершат 50-километровый марш на полигон. Там они отработают выполнение нормативов по заряжанию ракетных комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

На третьем этапе будут совершены учебные пуски ракет в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

В «дополнительной программе» учений — отработка разведки воздушного и наземного противника, тренировки по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника, обслуживанию и эвакуации условно подбитой техники.

«К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения важных объектов противника на дальности до 500 км.