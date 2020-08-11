Нижний Новгород, 11 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 августа выздоровели после заражения коронавирусом 86 922 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

SilasCamargo Больничная палата

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 111 801 человека, более 77,80% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 804 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 937 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Оренбургской области — 181 человек, в Нижегородской области — 157, в Пензенской области — 144, в Ульяновской области — 95, в Чувашии — 71, в Саратовской области — 62, в Самарской области — 46, в Марий Эл — 40, в Пермском крае — 39, в Татарии — 28, в Удмуртии — 25, в Башкирии — 18, в Мордовии — 16, в Кировской области — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 11 августа в России подтверждено 897 599 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4945 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,45%. Полностью выздоровели 703 175 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,36%.

Читайте также: В Поволжье вновь выявили более 800 новых случаев заражения коронавирусом