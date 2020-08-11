Иваново, 11 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. 46 детей, отдыхавшие в загородном лагере «Улыбка» в Лежневском районе Ивановской области, заразились коронавирусом. Об этом стало известно 11 августа.

Карл Гун. Больное дитя. 1869

Наличие вируса у 46 детей, находившихся на отдыхе в лагере, показали экспресс-тесты. Ivanovonews сообщило, что информацию о заражении подтвердили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, загородные оздоровительные лагеря в Ивановской области открылись с 27 июля. В число десяти лагерей, которые признали соответствующими требованиям регламентов, тогда вошёл и лагерь «Улыбка».