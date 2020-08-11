Москва, 11 августа, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Законопроект о новом виде финансовой помощи гражданам, пособии по безработице уволенным с работы в период действия режима повышенной готовности из-за закрытия компаний, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Государство должно изыскивать самые разные варианты поддержки, и считаем, что будет справедливо ввести дополнительную выплату — до 70% ежемесячной заработной платы, которую работник получал до своего увольнения. Выплачивать это пособие предлагается тем людям, кто потерял работу из-за закрытия предприятия», — заявил Миронов.

Во время эпидемии коронавируса проблемы с работой возникли у многих, из-за пандемии сотни тысяч граждан остались без средств к существованию, людям не на что кормить свои семьи и теперь они полностью зависят от государственных социальных выплат, отметил парламентарий.