Москва, 11 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Беспорядки в Белоруссии происходят не спонтанно, а по заранее подготовленному сценарию. Об этом 11 августа заявил член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

Член Совфеда присутствовал в Белоруссии в качестве наблюдателя за выборами президента. По его словам, оппозиционно настроенные активисты начали собираться в группы еще до объявления результатов выборов, что говорит о заранее спланированной акции протеста, которая затем переросла в массовые беспорядки.

«Среди отрядов распространялись методички по тому, как взаимодействовать с силовиками. Использовать методику сцепки рука за руку. Это все было сделано как по лекалам. Последующие события показали попытки блокировки автотранспортом перекрестков, чтобы помешать проезду правоохранителей», — сказал Кондратьев.