Москва, 11 августа, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В России с 1 сентября начнутся занятия в вузах в очном формате. Об этом заявил 11 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студентка

По его словам, занятия в вузах начнутся «в традиционном формате, конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности».

Фальков отметил, что в вузах с сентября станет обязательным ношение масок.

«Не использовать маски можно будет при проведении занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций», — сказал он.