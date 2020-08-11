Москва, 11 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Сокращение выплат медикам во время пандемии коронавируса является несправедливым. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Глава государства обратил внимание на снижение выплат медикам из-за невостребованности части коек в больницах, оборудованных для пациентов с коронавирусом. Из-за этого «у медиков произошло снижение выплат, стимулирующих и других».

«То есть мы за COVID-19 кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности недоплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировали вакцину от коронавируса.