Москва, 11 августа, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса в России должна проходить добровольно. Об этом 11 августа заявил президент России Владимир Путин.

Эрнест Бор. Вакцинация

«Это, конечно, должно быть исключительно добровольно. Я уже говорил на этот счёт неоднократно», — сказал президент, рассказывая о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку против коронавируса сделала одна из дочерей президента России Владимира Путина.