Москва, 11 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В ближайшее время в России может начаться массовый выпуск вакцины против коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами правительства

«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск», — сказал президент.

По словам Путина, массовый выпуск вакцины может позволить всем желающим воспользоваться разработками и достижениями российских учёных.