Массовый выпуск вакцины может начаться в ближайшее время — Путин
Москва, 11 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В ближайшее время в России может начаться массовый выпуск вакцины против коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Kremlin.ru
Владимир Путин на совещании с членами правительства
«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск», — сказал президент.
По словам Путина, массовый выпуск вакцины может позволить всем желающим воспользоваться разработками и достижениями российских учёных.