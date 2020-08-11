Москва, 11 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована утром 11 августа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами правительства

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент.

Он попросил главу Миздрава РФ Михаила Мурашко «проинформировать поподробнее», но отметил, что уже знает об эффективной работе нового средства и о том, что оно формирует устойчивый иммунитет.