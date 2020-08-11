Нижний Новгород, 11 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 августа выявили 804 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 111 801 случая, сообщает оперативный штаб России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

Так, в Нижегородской области выявили 119 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 115, в Оренбургской области — 104, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 65, в Пензенской области — 49, в Самарской области — 48, в Кировской области — 41, в Чувашии — 36, в Башкирии — 34, в Мордовии — 30, в Татарии — 28, в Удмуртии — 26, в Марий Эл — 15.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 25 128 случаев, в Саратовской области — 10 442, в Ульяновской области — 10 255, в Оренбургской области — 8066, в Самарской области — 7320, в Башкирии — 7127, в Чувашии — 7108, в Пензенской области — 7048, в Пермском крае — 6637, в Татарии — 5930, в Кировской области — 5352, в Мордовии — 4828, в Марий Эл — 3932, в Удмуртии — 2628.

Полностью выздоровели 86 922 жителя округа, за последние сутки выписаны 937 человек. Таким образом, выздоровели более 77,80% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1290 человек, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. При этом 8 августа было выявлено 802 новых случая заражения, 9 августа — 807, накануне — 792.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в России подтверждено 897 599 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4945 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,45%. Полностью выздоровели 703 175 жителей России, за сутки выписаны 6494 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 78,33% граждан. 15 131 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 130 — за последние сутки.