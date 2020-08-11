Москва, 11 августа, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования подтвердили 4945 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщили в московском оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 694. За столицей следуют Свердловская область — 168, Петербург — 157, Подмосковье — 154. Также в числе лидеров Ростовская, Иркутская, Нижегородская области и Красноярский край.

Всего в РФ выявили 897 599 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.