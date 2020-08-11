Москва, 11 августа, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В Госдуме на фоне отключения интернета в Белоруссии прогнозируют рост ИТ-грамотности жителей республики и переход на мессенджеры, которые позволяют общаться вообще без интернета.

Olli Henze Блокировка

«Такие методы, как отключение интернета или блокировка ресурсов в масштабах всей страны, неизбежно приводят к повышению ИТ-грамотности населения. Методы обхода блокировок и способы альтернативной связи обсуждают на кухнях и на лавочках», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Кабельный интернет в Белоруссии более-менее работает, хоть и крайне нестабильно, а вот мобильный интернет у многих абонентов вчера вечером выключили на всю ночь. На этом фоне Павел Дуров заявил, что Telegram задействовал антицензурные протоколы, но даже они бессильны против рубильника.

«Если такое продлится ещё несколько дней, белорусы будут вынуждены перейти на мессенджеры, которые позволяют общаться вообще без интернета. Во времена гонгконгских волнений это был FireChat, и с тех пор у него появились более продвинутые аналоги типа Bridgefy или Briar. Смартфоны связываются друг с другом напрямую, децентрализованно, и контролировать это будет очень непросто», — прогнозирует Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, большинство голосов получил действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако несогласные с итогами выборов вышли на улицы крупных городов Белоруссии, второй вечер проходят митинги в столице республики, Минске.