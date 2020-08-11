Женева, Швейцария, 11 августа, 2020, 06:41 — ИА Регнум. Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.

Он добавил, что некоторым странам удалось пресечь распространение коронавируса на раннем этапе, таким как Новая Зеландия и Руанда. Другие страны он призвал «подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус».

Ранее Гебрейесус спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 до 750 тыс. человек.

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