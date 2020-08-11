Москва, 11 августа, 2020, 05:54 — ИА Регнум. Российские работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, просто издав необходимый приказ. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Там отметили, что российское законодательство допускает перевод на «удалёнку», даже если это не предусмотрено трудовым договором.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что в приказе работодатель должен отразить условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие, если это необходимо. Кроме того, на предприятии возможен обмен документами в электронной форме, если позднее они будут оформлены в установленном порядке.