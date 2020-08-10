Минск, 10 августа, 2020, 23:51 — ИА Регнум. В Минске в ходе столкновений протестующих с силовиками погиб один человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

ИА REGNUM Волнения в Минске

Сообщается, что протестующий погиб в ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого. Там толпа пыталась построить баррикады для блокировки движения по проспекту.

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Данное устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.