Москва, 10 августа, 2020, 23:11 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 10 августа в оперативном штабе столицы.

Mos.ru В московской больнице

Отмечается, что у всех умерших пациентов «был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию».

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже более 248 тысяч случаев заражения коронавирусом, 694 из которых — за последние сутки. Скончались 4599 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 190 тысяч человек.