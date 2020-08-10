Вашингтон, 10 августа, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Вашингтон призывает власти Белоруссии уважать права граждан на мирные собрания и воздержаться от задержания участников акций протеста. Об этом говорится в распространенном 10 августа заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

ИА REGNUM Протест в Минске

«Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также блокирование интернета для препятствования распространению гражданами информации о выборах и демонстрациях», — заявил глава Госдепартамента.

Помпео обратился к властям Белоруссии с призывом «уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила в ходе брифинга, что ограничение доступа к выборам оппозиционных Александру Лукашенко кандидатов и задержание демонстрантов и журналистов «омрачили избирательный процесс» в Белоруссии.