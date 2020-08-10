Лондон, 10 августа, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Аналитики UBS не считают, что мировые нефтяные цены в ближайшее время должны упасть, и ожидают постепенного увеличения дефицита нефти, 10 августа сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Спрос на нефть постепенно растет, а предложение находится под контролем из-за сделки ОПЕК+, — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. — При этом цены слишком низкие, чтобы стимулировать сильный рост добычи в Соединенных Штатах» .

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Лондонской бирже 10 августа октябрьские фьючерсы Brent выросли и сейчас находятся вблизи отметки $45 за баррель.

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