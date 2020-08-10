Москва, 10 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союзного государства Белоруссии и России Вячеслав Володин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Депутаты Государственной думы вместе со своими белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства. Считаем, что его потенциал не исчерпан», — говорится в поздравлении.

Крайне важно строить отношения между странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения, цитирует документ пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин пожелал Лукашенко и всем гражданам республики успехов и благополучия.