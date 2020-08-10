Вашингтон, 10 августа, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Сеть отелей Marriott International заявила о восстановлении спроса на услуги своих отелей в мире, 10 августа сообщает агентство Reuters.

Globetrotter19 Отель Marriott

«Несмотря на то, что COVID-19 по-прежнему серьезно влияет на наш бизнес, мы наблюдаем устойчивые признаки восстановления спроса» , — заявил генеральный директор Marriott Арне Соренсон.

Компания вновь открыла 91% отелей по всему миру по сравнению с 74% в апреле. Уровень загруженности отелей Mariott составил 34% за неделю с 26 июля по 1 августа, в Китае уровень достиг 60%. В начале апреля уровень загруженности составлял 11%.

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