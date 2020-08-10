Москва, 10 августа, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Итоги президентских выборов в Белоруссии официально прокомментировали в МИД РФ 10 августа.

ИА REGNUM На избирательном участке

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в ходе выборов белорусского президента на территории РФ работали три избирательных участка — в Москве, в Санкт-Петербурге и в Калининграде.

На прошедших выборах зарегистрировано порядка 54 тысяч местных и 248 международных наблюдателей, причём свыше 180 человек — в составе Миссии СНГ.

«По их оценкам, значимых нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано», — сообщили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что «внимательно следило за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии».

«Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», — говорится в сообщении.

При этом российское ведомство указало на инциденты, которые коснулись российских журналистов, освещавших события в Белоруссии в день выборов. Сейчас ведётся разбирательство по каждому из случаев.

МИД РФ призвал сотрудников российских массмедиа полностью соблюдать законодательство Белоруссии во время работы на её территории. Российское ведомство выразило надежду на то, что Минск, со своей стороны, «будет способствовать нормальной организации их работы».

Что касается задержания в Белоруссии 29 июля 33 российских граждан, Москва рассчитывает «в тесном взаимодействии» с белорусскими специалистами изучить «все обстоятельства устроенной с участием третьих стран провокации».

«Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой», — отметили в МИД РФ.

В завершение российское ведомство отметило, что сделанный белорусским народом выбор «позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач и будет способствовать укреплению дружбы между нашими братскими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии были задержаны несколько российских журналистов, освещавших ход президентских выборов и сопровождавшие их события, в том числе протестную активность.

33 российских гражданина, задержанные 29 июля 2020 г., в Белоруссии являются фигурантами дела о дестабилизации обстановки в преддверии выборов.