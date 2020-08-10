Москва, 10 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. В Госдуме не исключают провокации со стороны Словакии, которая объявила о высылке трех российских дипломатов по обвинению в шпионаже, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Высылка трёх российских дипломатов из Словакии из-за подозрений в шпионаже требует дополнительных разъяснений и разбирательства. Я не исключаю варианта очередной провокации, как это произошло совсем не так давно в Чехии», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах, указал парламентарий.

«Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике», — заключил глава комитета Госдумы.

МИД Словакии подтвердил высылку трёх российских дипломатов, их обвиняют в шпионаже.