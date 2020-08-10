Минск, 10 августа, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции

Очевидцы рассказывают, что к стеле «Минск — город-герой» стягиваются усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки. Напомним, что именно в этом месте накануне развернулись основные столкновения протестующих с силовиками.

Силовики выстроили автобусы с ОМОНом вдоль проспекта Машерова. Кроме того, силовики рассредоточились в прилегающем к проспекту Машерова парке Победы.

В областных центрах Белоруссии силовики также готовятся противодействовать протестующим.