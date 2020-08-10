Рим, 10 августа, 2020, 19:26 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 10августа, в Италии умерли35 209человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(днем ранее — на2), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

Выздоровели202 248человек, за день этот показатель увеличился на150(днем ранее — на151).

Число подтвержденных носителей выросло на259(днем ранее — на463). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет250 825. В настоящее время заражены13 368человек — на105больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт восьмой день подряд.