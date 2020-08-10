Екатеринбург, 10 августа, 2020, 19:24 — ИА Регнум. В Свердловской области могут возобновиться групповые занятия в фитнес-центрах. Такие поправки внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Групповая тренировка

Документ подписал и.о. главы региона Алексей Орлов. Согласно ему, в фитнес-центрах могут одновременно тренироваться не более 20 человек.

Также разрешено работать развлекательным аттракционам и игровым детским площадкам на открытом воздухе. Как сообщало ИА REGNUM, кроме того, в Свердловской области снова продлили самоизоляцию для пожилых людей.