Екатеринбург, 10 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Свердловской области проверили на вирус SARS-CoV-2 уже 994 621 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

По информации на 10 августа 2020 года, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе исследовали 1 062 037 проб на вирус.

За прошедшие сутки было обследовано 8770 человек, у них взяли 9181 пробу. Всего в регионе подтверждено 22 446 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вирус выявили у 2,26% протестированных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности».