Москва, 10 августа, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разработала предложения по совершенствованию инструментов защиты персональных данных граждан России в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

В Роскомнадзоре подчеркнули, что цифровой пространство, так же, как и любое общественное, территориальное пространство, должно обладать конкретной юрисдикцией. Граждане России, выходя во всемирную сеть, остаются гражданами России, и их права должны быть защищены.

В этой связи задача государства — обеспечивать безопасность пользователей в российском сегменте интернета.

Роскомнадзор предлагает принять некоторые меры в сфере обеспечения безопасности данных.

Во-первых, предлагается увеличить срок давности по нарушениям в области персональных данных с трех месяцев до одного года.

Также предлагается осуществлять проверку всей «цепочки» лиц, привлекаемых к обработке персональных данных в рамках одной проверки.

На законодательном уровне закрепить защиту прав граждан при обработке их личных данных за рубежом, по аналогии с правилами Евросоюза.

Роскомнадзор может определять страны с ненадлежащей защитой персональных данных в рамках реализации Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (так называемая «Конвенция 108»).

Ведомство готово осуществлять проверку алгоритмов обработки персональных данных.

Гражданам России должны быть предоставлены права требовать удаления информации о себе из социальных сетей, а также механизм реализации такого права.

Кроме того, Роскомнадзор может регулировать оборот биометрических данных в негосударственном секторе, а также помогать гражданам при даче ими согласия на обработку персональных данных.

За крупные нарушения прав субъектов персональных данных Роскомнадзор предлагает установить крупные штрафы.