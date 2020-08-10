Роскомнадзор намерен усилить защиту персональных данных граждан России
Москва, 10 августа, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разработала предложения по совершенствованию инструментов защиты персональных данных граждан России в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что цифровой пространство, так же, как и любое общественное, территориальное пространство, должно обладать конкретной юрисдикцией. Граждане России, выходя во всемирную сеть, остаются гражданами России, и их права должны быть защищены.
В этой связи задача государства — обеспечивать безопасность пользователей в российском сегменте интернета.
Роскомнадзор предлагает принять некоторые меры в сфере обеспечения безопасности данных.
Во-первых, предлагается увеличить срок давности по нарушениям в области персональных данных с трех месяцев до одного года.
Также предлагается осуществлять проверку всей «цепочки» лиц, привлекаемых к обработке персональных данных в рамках одной проверки.
На законодательном уровне закрепить защиту прав граждан при обработке их личных данных за рубежом, по аналогии с правилами Евросоюза.
Роскомнадзор может определять страны с ненадлежащей защитой персональных данных в рамках реализации Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (так называемая «Конвенция 108»).
Ведомство готово осуществлять проверку алгоритмов обработки персональных данных.
Гражданам России должны быть предоставлены права требовать удаления информации о себе из социальных сетей, а также механизм реализации такого права.
Кроме того, Роскомнадзор может регулировать оборот биометрических данных в негосударственном секторе, а также помогать гражданам при даче ими согласия на обработку персональных данных.
За крупные нарушения прав субъектов персональных данных Роскомнадзор предлагает установить крупные штрафы.