Москва, 10 августа, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Напомним, что накануне в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК Белоруссии, убедительную победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, который занимает должность президента с 1994 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с победой на выборах.