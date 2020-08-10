Санкт-Петербург, 10 августа, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены предпринять все усилия для того, чтобы реализовать в полном объеме соглашение с «Газпромом» о строительстве автомобильных газовых заправок (АГНКС) и переводе автотранспорта на использование в качестве топлива природного газа.

vega-autogas.ru Газовый баллон

Как сообщили в Смольном, об этом шла речь 10 августа на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

«Проект строительства газовых заправок признан стратегическим. С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы эти планы были реализованы. Мы готовы оказывать «Газпрому» полную поддержку в реализации проекта», — сказал губернатор Александр Беглов.

По данным городских властей, сейчас в Петербурге на природном газе работают 163 автобуса, 17 машин уборочной техники, семь единиц специального грузового транспорта. До конца 2023 года на газ планируется перевести 1600 легковых и 450 грузовых автомобилей, а также еще 100 городских автобусов.

В настоящее время в городе действуют семь стационарных АГНКС и два передвижных автомобильных газозаправщика. В 2019 году были введены в эксплуатацию три таких станции, в этом году новая АГНКС появится в Колпино. К концу 2023 года в Петербурге должно действовать 25 автомобильных газовых станций.

Губернатор Петербурга в целях дальнейшего развития рынка газомоторного топлива поручил профильным комитетам подготовить предложения о дальнейшем переводе городского транспорта на газомоторное топливо и стимулировании юридических и физических лиц по переводу транспорта на природный газ.