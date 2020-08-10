Брянск, 10 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Постановление о снятии ограничений для посещения кладбищ подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Документ вступает в силу с 10 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Татьяна Новожилова ИА Красная весна Кладбище

Городские кладбища открываются для посещения гражданами, в том числе на личном транспорте. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации.

Ограничение на посещения кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса было введено 10 апреля 2020 года.