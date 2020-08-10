Минск, 10 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Пуховичский район Минской области, где ознакомился с инвестпроектом, реализуемым Белорусской национальной биотехнологической корпорацией, которую возглавляет беглый экс-премьер-министр Киргизии Данияр Усенов, получивший белорусское гражданство под именем Даниил Урицкий.

President.gov.by Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Пуховичский район

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Главе государства рассказали о том, что уже в сентябре-декабре текущего года планируется досрочно запустить зернохранилище, четыре завода по производству комбикормов и завод по производству премиксов, а также с марта 2021 года планируется запуск производства аминокислот.

Лукашенко положительно оценил потенциал инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

«Когда мы начнем говорить о лекарствах, витаминах, это уже космос. И этот космос недалек», — подчеркнул президент Белоруссии.