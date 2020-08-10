Берлин, 10 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Угрозы США ввести санкции против германских компаний из-за участия в проекте «Северный поток — 2» обсудили главы внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и Германии Майк Помпео и Хайко Маас, сообщает 10 августа DPA.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Маас пояснил, что, говоря с американским коллегой об этой ситуации, он «выразил недоумение» Вашингтону.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тремя американскими сенаторами было инициировано внесение оператора порта Мукран (остров Рюген, Германия) в санкционный список компании Faehrhafen Sassnitz GmbH из-за «Северного потока — 2».

Порт провинился тем, что в нём стоит судно-трубоукладчик «Академик Черский», транспортирующий трубы для «Северного потока — 2».