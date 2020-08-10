Симферополь, 10 августа, 2020, 16:15 — ИА Регнум. 64% туристов приехали на автомобилях в Крым в июле, данные опубликовала пресс-служба министерства курортов и туризма республики 10 августа. В регионе констатируют резкое повышение интереса к автотуризму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

По информации регионального минкурортов, за июль — первый месяц курортного сезона — 64% от всех прибывших в Крым туристов приехали на автотранспорте по Крымскому мосту: это 387,8 тыс. автотранспортных средств, в том числе 352,6 тыс. легковых автомобилей. При этом всё чаще туристы активно путешествуют по разным регионам республики, не останавливаясь на одном курорте.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в июле Крым посетили 1 миллион 432 тысячи туристов. По данным Росавтодора, за два летних месяца Крымский мост пересекли более миллиона автомобилей.