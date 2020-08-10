Новосибирск, 10 августа, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила, что новый театральный и музыкальный сезон в регионе может открыться с 1 сентября, но при условии, что эпидобстановка будет стабильной.

Джеймс Хэйллар. В театре

Она напомнила, что массовые мероприятия в Новосибирске запрещено проводить до 31 августа. Это касается всех театров, кинотеатров, цирков, концертных организаций, независимо от формы собственности.

«Всем музеям, картинным галереям, библиотекам работа разрешена с 8 июля с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. По кинотеатрам вопрос о возобновлении работы будет решаться на штабе по коронавирусу с 10 по 17 августа по эпидобстановке и с соблюдением рекомендаций», — цитирует «Сибкрай» Ярославцеву.