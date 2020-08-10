Тбилиси, 10 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Туристы, которые оказались в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия в Грузии во время введения карантина, смогут уехать оттуда, но их прежде на две недели поместят в карантинные зоны. Об этом, как передает телекомпания Formula News, сообщил 10 августа руководитель оперативного штаба координационного совета Александр Ходжеванишвили на брифинге.

Сванетия

«Чтобы предотвратить широкое распространение коронавируса, соответствующие ведомства обеспечат размещение туристов из всех населенных пунктов Местийского муниципалитета в карантинных зонах», — сказал Ходжеванишвили.

Он добавил, что 14-дневная изоляция обязательна для всех, кто намерен выехать из района, где объявили карантин. Глава штаба также обратился ко всем жителям страны, которые были в Местийском муниципалитете в течение двух последних недель, с призывом обращаться на горячую линию в случае появления симптомов COVID-19.

Напомним, 10 августа в Местийском муниципалитете выявили 17 случае заражения коронавирусом. Район было решено оцепить сотрудниками полиции и объявить в нем карантин.