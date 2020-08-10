Волгоград, 10 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу проработать вопросы подготовки к дистанционной форме обучения в учебных заведениях Волгоградской области. К онлайн-формату прибегнут в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщили 10 августа в пресс-службе администрации региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное образование

В Волгоградской области в плановом порядке проводится межведомственная работа по подготовке школ, детских садов, организаций дополнительного образования, колледжей, техникумов и ПТУ к началу 2020 — 2021 учебного года. Глава региона подчеркнул, что необходимо вовремя закончить запланированные ремонтные работы, осуществить в полном объёме закупку бесплатных учебников.

«Дополнительное внимание важно уделить вопросам подготовки к организации бесплатного горячего питания для всех учеников 1−4 классов, начиная с 1 сентября. Также необходимо выполнить все требуемые мероприятия по подготовке учебных заведений Волгоградской области для работы в дистанционном формате (в случае необходимости, если введение удаленного обучения потребуется в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой), провести тренировки по данному вопросу», — сказал губернатор.

Доклад о готовности системы образования Волгоградской области к началу нового учебного года будет представлен до 25 августа.