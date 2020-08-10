Москва, 10 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Российский рубль пока не слишком доверяет восходящей динамике в нефти и осторожничает с движениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«10 августа днем при растущих ценах на сырье отечественная валюта занята консолидацией в парах с иностранными валютами.

Доллар США торгуется по 73,68 руб. и может провести день в пределах 73,50−74,00 руб. Евро отошел к 86,65 руб. и способен закрепиться в коридоре 86,40−88 руб.

Утренняя статистика из Китая могла бы стабилизировать валюты развивающихся экономик, но следующие новости инвесторов как раз насторожили. Так, Пекин намерен ввести санкции против ряда американских сенаторов, а это значит, что политическое противостояние двух гигантов никуда не делось, а просто ослабло на время.

Кроме того, очень сомнительно, что монетарные российские власти сейчас позволят рублю восстановиться сильнее стандартного в парах с долларом и евро.

Сильный рубль сведет на нет все стимулирующие усилия и сократит бюджетные поступления от экспортеров. Казна сейчас — это высший приоритет, остальное вторично», — пояснила эксперт.

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