Найроби, 10 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что туристические объекты страны «безопасны, открыты и готовы встретить посетителей», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление президента из дома правительства в Найроби во время виртуальной встречи с элитным кенийским марафонцем Элиудом Кипчоге, секретарем кабинета министров по туризму Наджибом Балалой и губернатором округа Нарок Самуэлем Тунаем.

(сс) Alessio Spinaci Животные Кении

Президент выразил удовлетворение мерами, принятыми в Кении для защиты туристов от заражения коронавирусом.

Кеньятта заявил, что Кения готова принимать туристов, и призвал местных и иностранных туристов воспользоваться низкой стоимостью, соблюдая при этом меры по предотвращению заражения коронавирусом.

Он повторил, что ограничения на передвижение внутри Кении были сняты.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать каждого кенийца пользоваться преимуществами и путешествовать. Вы можете путешествовать… вы можете передвигаться… мы также открыли наше воздушное пространство. Мы приветствуем всех тех, кто решит приехать», — заявил президент.

Кипчоге является новым послом доброй воли Кении по туризму. Президент Кеньятта поблагодарил его за выбор представлять свою страну в качестве посла бренда «Волшебная Кения», сказав, что это акт патриотизма.