Москва, 10 августа, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Москве число больных коронавирусной инфекцией, чьё заболевание проходит без симптомов, составляет порядка 60%. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое — около 60%», — сказал он.

По словам мэра, более высокий по сравнению с другими регионами процент связан с большими объёмами проводимых тестов. В неделю их проводится около 300 тысяч — это вдвое выше показателей Нью-Йорка.