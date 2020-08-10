Санкт-Петербург, 10 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В семи регионах Северо-Западного федерального округа превышен среднероссийский уровень по количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. При этом в целом в СЗФО ситуация лучше среднероссийской. Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО количество случаев на 100 тыс. населения, на 10 августа 2020 г

По состоянию на 10 августа, в России доля заболевших коронавирусной инфекцией составляет 607,9 человека на 100 тыс. населения. В СЗФО этот показатель равен 591,1 человека на 100 тыс. жителей.

Входящая в СЗФО Мурманская область вообще находится на третьем месте в стране по этому показателю — 1513,9 случаев на 100 тыс. человек (больше только в Ямало-Ненецком АО и Туве — 2231,2 и 1984,2 соответственно).

Из числа других регионов СЗФО превышают общероссийский показатель заражения коронавирусом Архангельская область (838,9), Республика Коми (687,7), Ненецкий автономный округ (652,8), Новгородская область (642,7), Санкт-Петербург (621,6), Псковская область (619,5).

В других регионах Северо-Запада заболеваемость на 100 тысяч населения на 10 августа оказалась ниже общероссийской: Республика Карелия — 412,3, Ленинградская область — 344,2, Калининградская область — 304,7, Вологодская область — 227,4.